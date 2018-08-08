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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.08.2018 - 06:59, Son Güncelleme:

Son dakika... Elmalı'yı yine sel vurdu...

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Son dakika... Elmalı'yı yine sel vurdu...

Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde dün akşam saatlerinde ikinci sel vakası yaşandı. Yılmazlı ve Salur'dan sonra Karaköy Mahallesi'ni de sel vurdu. Hayvanlar telef oldu, evler su altında kaldı.

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  • Elmalıyı yine sel vurdu
  • Elmalıyı yine sel vurdu
  • Elmalıyı yine sel vurdu
  • Elmalıyı yine sel vurdu
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Saat 18.00 saatlerinde başlayan sağanak yağış Karaköy Mahallesi'nde büyük çapta hasara neden oldu. İlk saatlerde 2 kişinin kaybolduğu bilgisi alınan Karaköy'de daha sonra bu bilginin yanlış olduğu anlaşıldı.

Yüzlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü, çok sayıda ahırın kullanılamaz hale geldiği mahallede onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi. Sel afetinin yaşanmasıyla birlikte Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde önceki akşam saatlerinde yarım saat süren yağmurun sebep olduğu sel suları yer yer 1 metreye kadar yükselirken, 12 ev su altında kaldı, yaklaşık 450 dönüm alanda sera içindeki ürünler büyük zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde tahmini zararın 15 milyon lira civarında olduğu tahmin edilirken, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Sel sonrası seralara giren üreticiler gördükleri manzarayla büyük üzüntü yaşadı. Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından Elmalı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin zarar verdiği mahallerde incelemelerde bulundu. Ekipler çamur tahliye işlemleri ve yollara moloz dökerken, vatandaşların da evlerini temizleme çalışmaları devam ediyor.

İkinci sel

Çalışmalar devam ederken, Karaköy Mahallesi'nden de sel haberi geldi. Aniden bastıran yağış sebebiyle Karaköy'de büyük çapta hasar meydana geldi. 2 kişinin kaybolduğu bilgisi alındı ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Yüzlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü, çok sayıda ahırın kullanılamaz hale geldiği Karaköy Mahallesi'nde onlarca küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.

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