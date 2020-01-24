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Haber Giriş: 24.01.2020 - 21:38,Son Güncelleme:/

Elazığ'da deprem... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

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Elazığ'da deprem... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Soylu, "Dört kişi hayatını kaybetti. Elazığ Maden'de 4 - 5 katlı bina yıkıldı, içinde yaşayanlar vardı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıklamasında, "İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde Sivrice'de Doğanyol'da Pötürge'den bilgi almaya çalıştık. Doğanyol'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk aldığımız bilgilerde özellikle Malatya Pötürge'de iki yaralı vardı. Ama şimdi yeni bir bilgi daha geldi. Toplam iki vatandaşımız hayatını Malatya'da, iki vatandaşımız da hayatını Elazığ'da kaybetmiş. Tüm ulaşan ihbarlarda 4 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

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