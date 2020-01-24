Son dakika: Elazığ'da deprem... Deprem bölgesinden acı haberler geliyor...

Elazığ'daki depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. Deprem Kilis'ten Samsun'a birçok ilde hissedildi. Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 6.5, merkez üssünü de Sivrice olarak açıklarken derinliği 10 kilometre olarak bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ depreminin ardından son dakika gelişmeleri

Elazığ Valisi Kaldırım: "Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda." açıklamasında bulundu.

Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır, bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir

AFAD: "Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir."

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok."



KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA:

Artçı depremler, böyle bir depremden sonra yaklaşık 1 hafta daha sürmesini bekliyoruz. Artçı depremler 5.5 / 5.6'ya varan depremler olabilir. Bütün yapılarda eğer hasar gördüyse hasarın artmasına neden olabilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Mesela bu gece sıklıkla olacaktır. Ama bunu takip eden günlerde sıklıkları azalarak devam edecektir.



ELAZIĞ DEPREMİNİ UZMANLAR YORUMLADI! 'YER KABUĞU KIRILMIŞ OLABİLİR'



Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy: Doğal yolu fay hattının gerilimi yüksek bir bölge. Böyle bir depremin olabileceği hakimdi. Doğu Anadolu'da uzun süreden beri bir deprem yoktu ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır.



Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal: Osmaniye'den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Yakında bilgiler gelmeye başlar. Ama maalesef karamsar bir tablo görünüyor.



Prof Dr. Naci Görür: Büyük bir deprem. Bizce Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu

METEOROLOJİ'DEN DEPREM BÖLGESİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

35 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu depremden sonra 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.





TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DEPREMZEDELER İÇİN YURTBAŞI'NDAKİ HİPODROMU AÇTI

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromu açtığını duyurdu.



Türkiye Jokey Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

TÜRK KIZILAY ELAZIĞ DEPREMİNİN ARDINDAN KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Türk Kızılay, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulduğunu bildirdi.



Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay Afet ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulduğu aktarılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Depremin hissedildiği bölgede görev yapmak üzere 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfağımız Erzurum'dan yola çıkmıştır. Ayrıca Muş ve Adana'dan mobil mutfaklarımız deprem bölgesine gönderildi."

Paylaşımda, "DEPREM yazıp 2868'e SMS göndererek sahadaki çalışmalarımıza destek olabilirsiniz." çağrısında bulunuldu.