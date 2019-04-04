Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ile Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedilen depremde endişe yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 20.31’de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ ve ilçelerinin yanı sıra çevresindeki Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli’de de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, hasar ve can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.

3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI ŞOK

Bu depremden kısa süre sonra bu kez saat 20.55’te yine merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

KANDİLLİ DE 5.2 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 20.31’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, derinliğini ise 2.8 kilometre olarak belirtti. Kandilli 20.55’te aynı bölgede meydana gelen artçı şokun büyüklüğünü ise 3.1 olarak duyurdu.

İLK AÇIKLAMA AFAD'DAN

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.



Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ve köylerinden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Her ihtimale karşı başta AFAD olmak üzere ekipleri ilçeye yönlendirdik." diye konuştu.

Kaldırım, başta Elazığ olmak üzere çevre illerde depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Bu arada depremin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi.

KIZILAY BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Türk Kızılay ekiplerinin, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye intikal ettiği bildirildi.



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir." ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Deprem nedeniyle vatandaşlar kendini dışarı attı.

Evde otururken çok şiddetli bir sallantı hissettiklerini belirten Mustafa Varol, hemen kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Evde olduklarını aktaran Murat Kartal ise, “Bir anda masanın gidip geldiğini gördük. Bu esnada kendimizi dışarı attık. Herkes dışarıda. Zar zor kendimizi dışarı attık. Depremi hissettik.” dedi.