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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
04.04.2019 - 20:43, Son Güncelleme:

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Elazığ Sivrice'de 20.31'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildi. Deprem sonrası AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

ELAZIĞ’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ile Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedilen depremde endişe yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 20.31’de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ ve ilçelerinin yanı sıra çevresindeki Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli’de de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, hasar ve can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.

3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI ŞOK

Bu depremden kısa süre sonra bu kez saat 20.55’te yine merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

KANDİLLİ DE 5.2 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 20.31’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, derinliğini ise 2.8 kilometre olarak belirtti. Kandilli 20.55’te aynı bölgede meydana gelen artçı şokun büyüklüğünü ise 3.1 olarak duyurdu.

Son dakika: Elazığda 5.2 büyüklüğünde deprem

İLK AÇIKLAMA AFAD'DAN

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ve köylerinden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Her ihtimale karşı başta AFAD olmak üzere ekipleri ilçeye yönlendirdik." diye konuştu.

Kaldırım, başta Elazığ olmak üzere çevre illerde depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Bu arada depremin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi.

KIZILAY BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Türk Kızılay ekiplerinin, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir." ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Deprem nedeniyle vatandaşlar kendini dışarı attı.

Evde otururken çok şiddetli bir sallantı hissettiklerini belirten Mustafa Varol, hemen kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Evde olduklarını aktaran Murat Kartal ise, “Bir anda masanın gidip geldiğini gördük. Bu esnada kendimizi dışarı attık. Herkes dışarıda. Zar zor kendimizi dışarı attık. Depremi hissettik.” dedi.

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