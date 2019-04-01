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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 04:57, Son Güncelleme:

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: 'Girişi yapılmayan 7 sandık var' dedi, rakamları verdi

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Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: 'Girişi yapılmayan 7 sandık var' dedi, rakamları verdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Şu anda girişi yapılmayan genel merkez sistemimizde sadece 7 sandık vardır. 7 sandığın girilmediği haliyle sayıları okuyorum; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bin 752, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 139 bin 833'tür. Aradaki fark 27 bin 919'dur." dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, dünyanın İstanbul'daki seçim sonuçlarını izlediğini belirterek, tüm yetkilileri göreve davet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamalarını hatırlatan İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerini dinledik. Ben kendilerinin de aslında aslında sorumluları davet ettiğini düşünüyorum, verdiği büyükşehir sayısına, diğer birtakım ipuçlarına bakılırsa Sayın Cumhurbaşkanının bile bu sorumluluğa ilgili kişileri davet ettiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla biz bu süreci sabırla, bütün yetkili arkadaşlarım burada, hem ilçe seçim kurullarında hem ilçe başkanlıklarında nöbet tutarak süreci devamlı takip ediyor olacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir oyun dahi haksız bir şekilde bir tarafa yazılmasını istemediklerini ve bunun için mücadele ettiklerini aktaran İmamoğlu, "Şu anda girişi yapılmayan genel merkez sistemimizde sadece 7 sandık vardır. 7 sandığın girilmediği haliyle sayıları okuyorum; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bin 752, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 139 bin 833'tür. Aradaki fark 27 bin 919'dur. Kalan 7 sandığın toplam oy potansiyeli ise hiçbir geçersiz oy olmaksızın 2 bin 100'dür." şeklinde konuştu.
İmamoğlu, süreci ısrarla takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Son dakika... Ekrem İmamoğlundan açıklama: Girişi yapılmayan 7 sandık var dedi, rakamları verdi

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