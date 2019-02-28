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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Son dakika: Ekrem İmamoğlu projelerini anlattı

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Son dakika: Ekrem İmamoğlu projelerini anlattı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, projelerini anlattı. İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"500 bin öğrencinin kırtasiye masraflarını karşılayacağız. Yemekhanesi olmayan okullara kumanya dağıtımı yapacağız. Hiçbir anne çocuğu aç mı açıkta mı sıkıntısı çekmeyecek. 

Mahalle evlerinde ücretsiz etüd merkezleri oluşturacağız. Sudan hanelere yüzde 40 indirim yapacağız. 5 yılın sonunda bizim utancımızdır, altyapı çalışmalarını tamamladığımızda İstanbullu musluktan temiz su içebilecek.

Üzerine basa basa söylüyorum. Bazıları çılgın proje peşinde koşuyor olabilir. Ama ne yazık ki 4 gençten biri işsiz. İnsanlarımız iş bulma umudunu kaybediyor. Genç kısmı benim için çok önemli. Daha kötüsü bu gençlerimizin 350 bini 18-24 yaş arası, ne okutabildik, ne meslek eğitimi verebildik ne de iş bulabildik.

İBB’nin bahsettiğim projelerle genişleyen hizmet ağıyla 25 bin gence doğrudan istihdam sağlayacağız. Bölgesel istihdam ofislerini kuracağız. Yatırımcıyı yönlendireceğiz. İşsizliği yaratan eğitim sorununa odaklanacağız. İSMEK’ler daha yaygın hale gelecek. İstanbul’u kent enstitüleri ile tanıştıracağız. Girişimciliği destekleyeceğiz. İstanbul tanıtım ve yatırım ajansını kuracağız. İstanbul’u güvenli şekilde yatırım yapılabilir bir merkez haline getireceğiz

En az 200 bin kişiye bu beş yıl içerisinde iş bulacağız. İstanbul’daki organize sanayi bölgelerinde 5 adet işçi sağlığı merkezleri açacağız. Bu şehirde yoksulluk diz boyu. Yoksullar için acilen kalıcı çözümler üretmeliyiz.

İş başı yapar yapmaz İBB’nin sosyal yardım bütçesini tam 3 katına çıkaracağız. Geçim destek paketi ile ailelerin yanında olacağız. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan aileye bu desteğimizden fayda üreteceğiz. Her ay 200 TL’den 2020 TL’ye kadar nakdi yardım yapacağız. Bu yardımı hanımefendilere vereceğiz. Kadınları eşit birer yurttaş olarak dstekleyen bir kadın politikasını bizzat kadınlarla birlikte inşa edeceğiz"

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