Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem! Pek çok noktada hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.17'de Kuşadası'na 24,68 kilometre mesafede, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 6,80 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken İzmir ve Aydın'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarında yaşadıkları korkuyu ifade etti.
İşte o mesajlardan bazıları:
"İzmir'de gök gürlüyor ama yağmur yok, hava inanılmaz bunaltıcı. 2 gündür aşırı nemli bir hava var. Kesin deprem olacak diye sohbet ettik arkadaşlarla ve oldu. Umarım bu şiddeti aşmaz. Kanlı ay muhabbeti dönüyor her yerde.. Evet doğa uyarıyor.
Şu an Bodrum’da olan anneme buradaki hava durumunu göstermek için görüntülü konuşurken orada deprem oldu.
Geçmiş olsun İzmir. Umarım herkes iyidir #Deprem"
Ayrıntılar geliyor...
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