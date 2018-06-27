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    Son dakika... 'Ebu Hanzala' hakkÄ±nda karar Ã§Ä±ktÄ±

    SAKARYA (AA)
    27.06.2018 - 21:12 | Son GÃ¼ncelleme:

    DEAÅž'Ä±n TÃ¼rkiye sorumlusu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len 'Ebu Hanzala' kod adlÄ± Halis Bayancuk hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava karara baÄŸlandÄ±. GerÃ§ekleÅŸen davada mahkeme heyeti, 1 sene 20 gÃ¼ndÃ¼r tutuklu bulunan Bayancukâ€™a â€˜silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netmeâ€™ suÃ§undan 12 yÄ±l 6 ay ile â€˜terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±â€™ suÃ§undan 1 yÄ±l 6 ay 22 gÃ¼n hapis cezasÄ± verdi.

    Sakarya'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi olduÄŸu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlÄ± Halis Bayancuk'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5'i tutuklu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava karara baÄŸlandÄ±.

    Sakarya 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸlandÄ±. AyrÄ±ca duruÅŸmada Ã¼Ã§ tutuksuz sanÄ±k ve avukatlarÄ± ile yakÄ±nlarÄ± hazÄ±r bulundu.Â 

    Bir sanÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ±nÄ±n mazeretinin reddine karar verilmesinin zapta geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki celsede verdikleri esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaayÄ± tekrar ettiklerini belirtti.Â 

    Halis Bayancuk, esas hakkÄ±ndaki savunmasÄ±nda, daha Ã¶nceki duruÅŸmalarda yaptÄ±ÄŸÄ± savunmalarÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

    MÃ¼talaada somut delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Bayancuk, "Emniyet ve istihbarat raporlarÄ±na gÃ¶re cezalandÄ±rmam talep ediliyor. Olmayan bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, Sakarya'da Ã¶rgÃ¼tsel faaliyet yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen yerde 'sadece yemek yedik' diyoruz ama kolluk ve savcÄ±lÄ±k 'toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi' diyor. 'Demokrasi ÅŸirktir, demokrasiden uzak durun, insanlarÄ± ateÅŸe gÃ¶tÃ¼rÃ¼r' demeye devam edeceÄŸim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

    Bayancuk, hiÃ§bir konuÅŸmasÄ±nda DEAÅž'Ä±n propagandasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, tahliyesini ve beratÄ±nÄ± talep etti.Â 

    Tutuklu sanÄ±k Mustafa YaÄŸbasa da daha Ã¶nceki savunmalarÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸini dile getirerek, "Kur'an-Ä± Kerim ve sÃ¼nneti Ã¶rnek alÄ±yorum. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki hiÃ§bir ideolojiyi kabul etmiyorum. Ehli sÃ¼nnet Ã§erÃ§evesinde yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸan birisiyim. SuÃ§lamalarÄ± kabul etmiyorum, beraatÄ±mÄ± ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.Â 

    Tutuksuz sanÄ±k A.Ã–. de daha Ã¶nceki savunmalarÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸini belirterek, "AvukatÄ±mÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ve yapacaÄŸÄ± savunmalarÄ± kabul ediyorum. Ãœzerime atÄ±lÄ± suÃ§lamalarÄ± kabul etmiyorum. BeraatÄ±mÄ± istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â 

    DiÄŸer sanÄ±klar da suÃ§lamalarÄ± kabul etmediklerini ifade ederek, tahliyelerini ve beraatlarÄ±nÄ± istedi.Â 

    SÃ¶z alan sanÄ±k avukatlarÄ± da esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nda suÃ§lamalarÄ± kabul etmediklerini dile getirerek, mÃ¼vekkillerinin tahliyelerini ve beraatlarÄ±nÄ± talep etti.Â 

    Son sÃ¶zleri sorulan sanÄ±klar, savunmalarÄ±nÄ± tekrar ettiklerini belirterek, beraatlarÄ±nÄ± istedi.Â 

    KararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, "Anayasa'yÄ± ihlal" suÃ§uyla yargÄ±lanan, aralarÄ±nda Halis Bayancuk'un da bulunduÄŸu 7 sanÄ±ÄŸÄ±n, ÅŸartlar oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan ve yeterli delil elde edilemediÄŸinden bu suÃ§tan beraatÄ±na hÃ¼kmetti.Â 

    Halis Bayancuk hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme" suÃ§undan 12 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na hÃ¼kmeden mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸa "Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±" suÃ§undan ise 1 yÄ±l 6 ay 22 gÃ¼n hapis cezasÄ± verdi. Heyet, Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± suÃ§undan verilen cezanÄ±n hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â 

    SanÄ±k Ä°smail HelvacÄ±oÄŸlu'na "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± veren mahkeme heyeti, aynÄ± suÃ§tan Akman Ã–ztÃ¼rk, Enes YÄ±lmaz, ErtuÄŸrul AvcÄ±, Faruk Karaaslan, Kadir Adamey, Mehmet Murat Usta, Muhammet KÃ¼Ã§Ã¼k, Mustafa YaÄŸbasa ve Veli AvcÄ±'yÄ± 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.Â 

    Bayancuk'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar veren mahkeme heyeti, Ä°smail HelvacÄ±oÄŸlu, Mustafa YaÄŸbasa, Veli AvcÄ± ve Enes YÄ±lmaz'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ÅŸartÄ±yla tahliyesini karara baÄŸladÄ±.Â 

    Ä°DDÄ°ANAMEDENÂ
    Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan ve 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Bayancuk'un, Sakarya'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¶rgÃ¼tsel toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, sanÄ±ÄŸÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Hizbullah'Ä±n altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸtikten sonra MÄ±sÄ±r'da eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±, akabinde TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nerek kendisine baÄŸlÄ± gruplar oluÅŸturduÄŸu belirtiliyor.Â 

    Bayancuk'un, selefi/tekfirci gÃ¶rÃ¼ÅŸler doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸi, bir dÃ¶nem DEAÅž'Ä± Ã¶ven sÃ¶ylemlerde bulunarak Ã¶rgÃ¼te katÄ±lÄ±mlarÄ± teÅŸvik ettiÄŸi, selefi/tekfirci gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ yaymak amacÄ±yla Ä°stanbul, Ankara, Konya, Bursa, DiyarbakÄ±r ve Van dahil pek Ã§ok ilde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â 

    Ä°ddianamede, "Ebu Hanzala" kod adlÄ± Halis Bayancuk'un "Anayasa'yÄ± ihlal" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbetle, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme" suÃ§undan 15 yÄ±ldan 22 yÄ±l 6 aya ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 2 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.Â 

    AltÄ± sanÄ±k hakkÄ±nda "Anayasa'yÄ± ihlal" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 aydan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen iddianamede, dÃ¶rt sanÄ±ÄŸÄ±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 aydan 15'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.Â 

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