E-5'te lüks otomobil takla atıp yan yola uçtu
Avcılar E-5'te lüks otomobil, takla atarak yan yola uçtu. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Topkapı yönüne ilerleyen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Refüjdeki bariyerlere çarpan araç takla attı. Kazada hafif yaralanan Ozan Kaya yoldan geçen başka bir araç ile özel bir hastaneye götürüldü.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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