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    Son dakika... E-5'i kilitleyen kaza

    Hürriyet Haber
    20.06.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:

    E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan sürücülerden bir tanesi araç içerisinde sıkıştı. Kaza nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
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