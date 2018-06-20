Son dakika... E-5'i kilitleyen kaza

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan sürücülerden bir tanesi araç içerisinde sıkıştı. Kaza nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi