Son dakika: Düzce’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Düzce’deki sel felaketinde Uğurlu Köyü’nde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk, 6 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyordu. Çalışmalar neticesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı öğrenilirken kayıp 5 kişinin arama çalışmaları ise sürüyor.
Arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Hem karada hem derede hem de havadan drone ile yapılan çalışmalar, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki bölgede yoğunlaştırıldı.
Ayrıntılar birazdan...
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