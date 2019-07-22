Son dakika... Düzce'den bir acı haber daha
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.
Bölgede kayıp 5 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE) Uğurlu köyünde bir çocuk cesedine ulaştı. Kız çocuğuna ait olduğu öğrenilen cesedin henüz kimliği belirlenemezken, zor araziden çıkarılan ceset Sağlık Bakanlığı'na ait arazi tipi ambulansla bulunduğu yerden alındıktan sonra Esmahanım köyü mevkii üzerinden Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
HELİKOPTERDE ÖĞRENDİ
Düzce Valisi Zülkif Dağlı sel felaketinde kaybolan 4 çocuktan birinin bulunduğunu bölgede arama çalışması yapan helikopterde olduğu sırada öğrendi. DHA ekibinin de bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterde açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Şimdi helikopterde aldığımız habere göre bir tane çocuğumuz bulundu. Muhtemelen kız olduğu düşünülüyor." dedi.
Vali Dağlı, kayıp 4 kişinin en kısa zamanda bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmalarımız gayet güzel bütün ekiplerimiz burada 700 personel 318 araç burada çalışma yapıyor. Arama ekibinde ise 234 personelimiz aktif olarak çalışıyor. Helikopter ve arama araçlarımız aktif olarak görev yapıyor." diye konuştu.
Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.
Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.
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