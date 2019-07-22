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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA- DHA
22.07.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Son dakika... Düzce'den bir acı haber daha

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Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.

Bölgede kayıp 5 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE) Uğurlu köyünde bir çocuk cesedine ulaştı. Kız çocuğuna ait olduğu öğrenilen cesedin henüz kimliği belirlenemezken, zor araziden çıkarılan ceset Sağlık Bakanlığı'na ait arazi tipi ambulansla bulunduğu yerden alındıktan sonra Esmahanım köyü mevkii üzerinden Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika... Düzceden bir acı haber daha

HELİKOPTERDE ÖĞRENDİ

Düzce Valisi Zülkif Dağlı sel felaketinde kaybolan 4 çocuktan birinin bulunduğunu bölgede arama çalışması yapan helikopterde olduğu sırada öğrendi. DHA ekibinin de bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterde açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Şimdi helikopterde aldığımız habere göre bir tane çocuğumuz bulundu. Muhtemelen kız olduğu düşünülüyor." dedi.

Son dakika... Düzceden bir acı haber daha

Vali Dağlı, kayıp 4 kişinin en kısa zamanda bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmalarımız gayet güzel bütün ekiplerimiz burada 700 personel 318 araç burada çalışma yapıyor. Arama ekibinde ise 234 personelimiz aktif olarak çalışıyor. Helikopter ve arama araçlarımız aktif olarak görev yapıyor." diye konuştu.

Son dakika... Düzceden bir acı haber daha

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Dehşet anlarını anlattı 50-60 kişi böyle kurtuldu…
Dehşet anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu…



 

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