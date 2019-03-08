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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
08.03.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Son dakika: Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde kadın cinayeti

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Son dakika: Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde kadın cinayeti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde Beyoğlu'nda bir kadın cinayete kurban gitti. Moğolistan uyruklu K.L. erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İdris Ç. tarafından başından vurularak öldürüldü.

Olay, Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan bir binada saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Moğolistan uyruklu K.L. ve İdris Ç., binaya girdikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında binadan silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde K.L'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İdris Ç. ise olay yerinde ağır yaralı olarak bulundu.  İdris Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin 3 kez durduğu öğrenilen İdris Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti

ÖNCE KADINI BAŞINDAN VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Polis olayda, İdris Ç.'nin tartışma sırasında üzerinde bulunan silahı çekerek, önce K.L'yi başından vurduğu,  ardından da kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bina girişinde bir süre delil araştırması yaptı. Polis de olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı. 

K.L.'NİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın, olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika: Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti

KOMŞULARI O ANLARI ANLATTI

Olayın yaşandığı sırada evde olduklarını belirten bir kişi, silah seslerini duyup dışarı çıktıklarını ifade etti. Polisin olay yerine gelmesiyle olayı öğrendiklerini söyleyen kişi, olayda bir kadının öldüğünü ve bir kişinin de intihar ettiğini bildirdi.

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