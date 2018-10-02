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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL - Alper KORKMAZ / DHA
02.10.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Doktor eski hastası tarafından vuruldu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Son dakika... Doktor eski hastası tarafından vuruldu

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman ağır yaralandı. Saldırgan Tunçdemir Esenler’de polisin düzenlediği operasyonda olayda kullandığı tabanca ile yakalandı.

Bahçelievler’de özel bir hastanenin Psikiyatri bölümünde görevli uzman doktor Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Saat 12.30 sıralarında hastanede gerçekleşen olayda başından vurulduğu belirtilen Hacıosman'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. 

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serhat Tunçdemir’in Mart ayından beri tedavi gördüğü, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi gördüğü bildirildi.

Son dakika... Doktor eski hastası tarafından vuruldu

YAKALANDI

Saldırgan Serhat Tunçdemir kaçarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evine gitti. Evdekileri rehin alan saldırgan, müzakereci polislerin de devreye girmesiyle silahını dışarı attı. Saldırgan eve giren polisler tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Kanlı olayla ilgili hastaneden yapılan açıklama şöyle:

02 Ekim 2018 tarihinde hastanemiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, Mart 2018’den itibaren tedavi gören hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğramıştır.

12:25 sularında saldırıya uğrayan Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şuan yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Emniyet mensupları tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırgan yakalanmış ve göz altına alınmıştır. Bu elim saldırı tüm sağlık camiasını derinden sarsmıştır. Tüm gelişmeleri siz değerli basın mensuplarıyla yazılı olarak paylaşılacaktır.

Sizlerin aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.

İstanbul'da doktor eski hastası tarafından vuruldu
daha fazla video için

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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