Son dakika... Doktor eski hastası tarafından vuruldu
İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman ağır yaralandı. Saldırgan Tunçdemir Esenler’de polisin düzenlediği operasyonda olayda kullandığı tabanca ile yakalandı.
Bahçelievler’de özel bir hastanenin Psikiyatri bölümünde görevli uzman doktor Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Saat 12.30 sıralarında hastanede gerçekleşen olayda başından vurulduğu belirtilen Hacıosman'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serhat Tunçdemir’in Mart ayından beri tedavi gördüğü, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi gördüğü bildirildi.
YAKALANDI
Saldırgan Serhat Tunçdemir kaçarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evine gitti. Evdekileri rehin alan saldırgan, müzakereci polislerin de devreye girmesiyle silahını dışarı attı. Saldırgan eve giren polisler tarafından gözaltına alındı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Kanlı olayla ilgili hastaneden yapılan açıklama şöyle:
02 Ekim 2018 tarihinde hastanemiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, Mart 2018’den itibaren tedavi gören hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğramıştır.
12:25 sularında saldırıya uğrayan Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şuan yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Emniyet mensupları tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırgan yakalanmış ve göz altına alınmıştır. Bu elim saldırı tüm sağlık camiasını derinden sarsmıştır. Tüm gelişmeleri siz değerli basın mensuplarıyla yazılı olarak paylaşılacaktır.
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