Son dakika! Diyarbakır'dan acı haber... İki asker şehit

DİYARBAKIR Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Teröristle Mücadele harekâtı kapsamında Diyarbakır ili Dicle ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada (2) kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, (2)’si ağır, (3)’ü hafif olmak üzere (5) kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."