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    Son dakika! Diyarbakır'dan acı haber... İki asker şehit

    DHA
    13.03.2018 - 16:30 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. 2’si ağır 5 asker de yaralandı.

    DİYARBAKIR Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Teröristle Mücadele harekâtı kapsamında Diyarbakır ili Dicle ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada (2) kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, (2)’si ağır, (3)’ü hafif olmak üzere (5) kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Diyarbakır'dan acı haber... İki asker şehitDiyarbakır Valiliği, mayın patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğunu,2'si ağır 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Dicle İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada (2) kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, (2)’si ağır, (3)’ü hafif olmak üzere (5) kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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    Etiketler: Son dakika , TSK , terörle mücadele , gündem
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