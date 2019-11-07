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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

Son dakika...Diyarbakır'daki tüm eylemlerin sorumlusuydu... PKK'ya büyük darbe

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Son dakika...Diyarbakır'daki tüm eylemlerin sorumlusuydu... PKK'ya büyük darbe

Kırmızı Liste’de 4’er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler; birçok terör eyleminin planlayıcısı ve talimatını veren teröristlerdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

Diyarbakır kırsalında, 19 Temmuz 2019 tarihinde,  İl Jandarma Komutanlığınca  gerçekleştirlen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin terörden arananlar listesinde 4’er milyon TL ödülle Kırmızı Liste’de olduğu tespit edilmiştir.Diyarbakır kırsalında, 19 Temmuz 2019 tarihinde,  İl Jandarma Komutanlığınca  gerçekleştirlen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin terörden arananlar listesinde 4’er milyon TL ödülle Kırmızı Liste’de olduğu tespit edilmiştir.

DİYARBAKIR’DAKİ TÜM EYLEMLERİN SORUMLUSUYDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, terör örgütünün sözde orta saha sorumlusu, Numan Batman kod adlı Hejar Çelik olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu terörist, Diyarbakır bölgesindeki tüm eylemlerden sorumlu olup, ayrıca; Diyarbakır il ve ilçelerinde 2014 tarihinde devlet okullarının kundaklanması,  11 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına, tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda 3 emniyet mensubu şehit olma  olayının talimatlarını bizzat vermiştir.

Ankara Merasim Sokak, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı, Kayseri'de askeri servis aracına  bombalı saldırı düzenlenmesini planlayan, organize eden, talimatını verendi

Etkisiz hale getirilen Erhan Porispi kod adlı İshak Özçaktu isimli terörist, 10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezine     (3 polis, 7 vatandaş yaralı),17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokakta Genelkurmay servis araçlarına (29 şehit, 79 yaralı),12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracına (7 yaralı), 07 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet servis araçlarına (5 polis, 7 vatandaş şehit, 36 yaralı), 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya ATSO binasına (21 yaralı), 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine (36 polis, 8 vatandaş şehit, 155 yaralı), 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de askeri servis aracına (15 asker şehit, 20 asker yaralı) yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin bizzat talimatını verdiği /  planladığı / organize ettiği tespit edilmiştir.

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