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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.11.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Son dakika... Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli'de yeni görevlendirme

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Son dakika... Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli'de yeni görevlendirme

İçişleri Bakanlığınca, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılamaları devam eden ve haklarında soruşturmalar yürütülen Şırnak'ın İdil ilçesi Belediye Başkanı Songül Erden, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Belgin Diken ile Hazro ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 4 belediye başkanını "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından görevden aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan, ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yine aynı suçtan hakkında ayrı soruşturma yürütülen Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi, geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan, ayrıca Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen Şırnak'ın İdil ilçesi Belediye Başkanı Songül Erden, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Belgin Diken, yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı.

Kaymakamlar başkan vekili olarak görevlendirildi

Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu Akpazar Belediyesine, İdil Kaymakamı Zafer Sağ İdil Belediyesine, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediyesine, Hazro Kaymakamı Ali Öner de Hazro Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirildi.

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