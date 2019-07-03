Son dakika! Diyarbakır'da büyük operasyon! 5 milyon 430 bin kök kenevir, 15 mağara...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Diyarbakır'da büyük operasyon! 5 milyon 430 bin kök kenevir, 15 mağara...
GeriGündem Son dakika! Diyarbakır'da büyük operasyon! 5 milyon 430 bin kök kenevir, 15 mağara...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
03.07.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Son dakika! Diyarbakır'da büyük operasyon! 5 milyon 430 bin kök kenevir, 15 mağara...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi. Diyarbakır Valiliği, son yıllarda ele geçirilen en büyük miktarda uyuşturucu olduğunu duyurdu.

16
  • Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
  • Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
  • Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
  • Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatlar ile diğer malzemelerin bulunması, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu maddeler ile bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin güney ve güneydoğusu arasında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, 30 Haziran'da saat 21.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timi ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan, toplam 65 timin görev yaptığı, 2 Skorsky ve 2 Atak helikopteri ile İHA'ların da destek verdiği, "Bayrak-128 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut-02 Operasyonu"nun dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı ifade edilerek, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilen kaya bloklarının altında yer alan 15 doğal mağaranın kullanılamaz hale getirildiği, söz konusu mağaralarda bulunan çok sayıda yaşam ve giyim malzemesinin imha edildiği belirtildi.
Arazide yapılan aramada çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 63 kilogram esrar, 72 ayrı noktada toplam 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ile sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 25 bin metre su hortumu, su borusu ve su motorunun ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lice ilçesinde ele geçirilen Hint keneviri, 26 Haziran 2019'da ele geçirilen rekor sayıdaki kenevir miktarını da geçerek son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda bulunan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur."

Açıklamada, operasyon bölgesindeki adli aramada 452 kişi ve 96 aracın kontrol edildiği, 4 kişinin Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakıldığı da ifade edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mahkemeden tuhaf karar: İyi halli pişman değil suça meyilli
Adana'da şafak baskını... 6 kişi yakalandı
Bakırköy'de feci kaza
16 yaşındaki Esmanur'dan haber alınamıyor