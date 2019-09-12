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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA - Fotoğraf: İHA-AA
12.09.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Son dakika... Diyarbakır'da alçak saldırı: 7 vatandaşımız şehit oldu

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Son dakika... Diyarbakır'da alçak saldırı: 7 vatandaşımız şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 vatandaşın şehit olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı, faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "El yapımı patlayıcının yoldan araç geçerken patlatılması suretiyle 7 evladımız, insanımız, kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin." dedi.

Soylu, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivil vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yaralananları, tedavi edildikleri Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Daha sonra Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine geçen Soylu, burada terör saldırısına uğrayan vatandaşların yakınlarıyla görüştü.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Ağaçkorur köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerinin terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla hayatlarını kaybettiğini söyledi.


Son dakika... Diyarbakırda alçak saldırı: 7 vatandaşımız şehit oldu


Saldırının, Muş, Batman ve ilçeden gelen 20 kişilik bir işçi grubunun saat 18.30 civarında dönüşe geçtikleri sırada gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"El yapımı patlayıcının yoldan araç geçerken patlatılması suretiyle 7 evladımız, insanımız, kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. 10 yaralımız vardı. Biri hemen taburcu edildi. 9 yaralımızı Diyarbakır'da üniversite hastanesinde ve Selahaddin Eyyubi Hastanesinde ziyaret ettik. 3 yaralımızdan birinin durumu gayet iyi 2'sinde ise yoğun bakımlık bir durumu doktorlarımız takdir etti. Onlar için de dua ediyoruz. Terör örgütünün yıllardır bu mazlumiyet ve mağduriyete karşı ortaya koyduğu haince pusuya, bu insanlar varlıklarıyla karşı koymaktadırlar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayı duyar duymaz, verdiği talimatla kente geldiklerini dile getiren Soylu, düzenlenecek cenaze törenine katılacaklarını ve taziyede bulunacaklarını söyledi.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ailesine, çoluk çocuğuna rızık getirmeye çalışan masum, korumasız, sivil insanlara karşı düzenlenen hain pusu elbette ki bizim yüreklerimizi mahzunlaştırmıştır. Bunun karşılığını alacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Bu konuda kararlığımız çok nettir. Bu insanlar devletine, milletine, kardeşliğine, dinine, inancına bağlı olan insanlar. On yıllardır bu masum, güzel insanlar uluslararası o hain anlayışın taşeronluğunu yapanlara pabuç bırakmadılar, bırakmayacaklar da. Bu topraklar bu milletindir. Bu kardeşlik de bu milletindir."

Ziyaretlere katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. Kandemir, "Acıyı paylaşıyoruz. Ama bir o kadar da kararlılığımızı sayın bakanımız ifade etti. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Diyarbakırda alçak saldırı: 7 vatandaşımız şehit oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Son dakika... Diyarbakırda alçak saldırı: 7 vatandaşımız şehit oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımızdan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilediği kaydedildi.

 

Son dakika... Diyarbakırda alçak saldırı: 7 vatandaşımız şehit oldu

 

JANDARMA GENEL KOMUTALIĞI’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsünün geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 13 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Son dakika... Diyarbakırda alçak saldırı: 7 vatandaşımız şehit oldu

Mesajda, şöyle denildi:

"Diyarbakır kulp kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Diyarbakır’da minibüsün geçişi sırasında patlamaDiyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
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