Son dakika: Diyarbakır’da 3 PKK’lı terörist öldürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Ayrıca, açıklamada operasyonu gerçekleştiren Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un, geçen yıl aynı bölgede ve aynı tarihte şehit olduğu bildirilirken, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanının yerde kalmadığı ifade edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü de kaydedildi.
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