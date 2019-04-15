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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrah KIZIL/KOCAKÖY (Diyarbakır) (DHA)
15.04.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Diyarbakır - Bingöl kara yolunda feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Lice ilçesi yönünden gelen Ramazan Özdağ yönetimindeki 33 RA 274 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 33 SP 982 plakalı otomobil ile Kocaköy ilçesinin Gökçen Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmayla şarampole yuvarlanan 33 RA 274 plakalı otomobil, demir yığınına döndü. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Şeref Özdağ ve Yusuf Mirza Özek isimli bebek olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Ramazan Özdağ ile otomobillerde bulunan Nafye Cingöz ve isimleri belirlenemeyen 5 kişi ise yaralandı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi kurtarılamadı. 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, yol tek taraflı ulaşıma kapandı. Kazada ölenlerin cesetleri ise otopsi için morga konuldu.

Diyarbakır - Bingöl kara yolunda feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı

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