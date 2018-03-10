Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

    Son dakika: Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

    Hürriyet Haber
    10.03.2018 - 20:26 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan gayrimeşru adımı reddediyoruz" denildi.

    Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti’nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosu’nda kabul edilmesini kınıyoruz.

    1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs’te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail’in Filistinlilerin temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs’ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz."

    Ayrıntılar geliyor... 

    Son dakika: Dışişlerinden İsraile sert tepki

    SON 24 SAATTE NE OLDU?

    Son 24 saatte ne oldu? (10.03.2018) – 2 İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Dışişleri , tepki , son dakika , israil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri