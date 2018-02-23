Son dakika... Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki gösterildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. İsrail’in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz. İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir."

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