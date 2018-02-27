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    Son dakika... Dışişleri'nden ABD'ye 'Afrin' cevabı

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Sözcüsü, “Türkiye’nin ABD ile Afrin konusunda sürdürdüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır” dedi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Galloway, "Türkiye ile Afrin hakkında görüşüyoruz" açıklaması yapmıştı.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası hakkındaki soruya cevap verdi.

    Aksoy cevabında şu ifadeleri kullandı:

    ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir.

    Türkiye’nin ABD’yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır.

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Münbiç'e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır.

    Etiketler: Dışişleri , ABD , Afrin , son dakika
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