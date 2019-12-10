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10.12.2019 - 22:56, Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması

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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Yeşil ve gri pasaport sahiplerinin Schengen Bölgesi'ne girişte ön onay alacağı haberleri doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür.

Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı.

Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir.

Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

 

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