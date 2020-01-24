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AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 22:51,Son Güncelleme:/

Son dakika... Dikkat! Vatandaşlara ücretsiz internet

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Son dakika... Dikkat! Vatandaşlara ücretsiz internet

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Turkcell tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Vodafone tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ'daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun." denildi.

Türk Telekom'dan Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ." ifadesi kullanıldı.

Son dakika... Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiElazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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