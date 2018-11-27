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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
27.11.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Dikkat! Meteoroloji uyardı... Bu bölgelerde yağış bekleniyor

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Dikkat! Meteoroloji uyardı... Bu bölgelerde yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve İzmir çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun güneybatısında ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7,15 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12,18 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12,18 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11,20 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9,18 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15,21 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13,20 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11,21 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı eksi 4,7 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 3,11 

Bugün yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Dikkat Meteoroloji uyardı... Bu bölgelerde yağış bekleniyor


Yurt genelinde hafta sonuna kadar beklenen tahminler ise aşağıdaki gibidir:
Dikkat Meteoroloji uyardı... Bu bölgelerde yağış bekleniyor





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