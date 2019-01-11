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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

SON DAKİKA! İstanbul için çok önemli uyarı: Birazdan başlayacak akşama kadar sürecek

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SON DAKİKA! İstanbul için çok önemli uyarı: Birazdan başlayacak akşama kadar sürecek

İstanbul genelinde etkili olan fırtına zaman zaman şiddetini arttırdı. Etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. İstanbul’da yağmurun ise özellikle saat 14.00’ten sonrası şiddetini artıracağı belirtildi.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise kent genelinde etkili olan fırtınanın etkisini artırarak devam etmesi beklendiği belirtilmişti.
CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli canlı yayında uyarılarda yaptı.

Sürmeli şunları söyledi:
"Ege kıyılarında aşırı yağış bugün de yarın da devam edecek. Ama yağışın miktarının en fazla olduğu bugün. Ağırlıkta bugün, arkasından kısmen zayıflıyor ama devam ediyor, arkasından Pazar günü yağışların büyük çoğunluğu kesilmiş olacak.

Bugün için uyarı vereceğimiz merkezler; İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli çevreleri içerisinde.

İstanbul'da şu saat itibariyle, 14.00'ten itibaren; 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00'ya kadar hatta 19.00'a kadar uzanacak şekilde parti parti ağır kuvvetli sağanaklar var. Hemen önümüzdeki bir saat içerisinden bahsediyoruz. Su baskınlarına dikkat.

Kuvvetli bir yağış aldık, bunun üzerine yenisi eklenecek şu anda. Benzer saatlerde Balıkesir, Bursa çevrelerinde de var. Ve bazı hat üzerinde bulunan; Marmara'nın batısından yağış bandı olduğu gibi başlıyor. Geçtiği bant üzerinde yağış bırakıyor. İstanbul'u, Balıkesir'i de Yalova'yı da kapsıyor. Yağışın çok kuvvetli olduğu saatler 2 - 2.5 saat. Başlangıç ve bitişi 5 - 6 saati kapsıyor."

Doğuda da dondurucu soğuk var. Batıda ılık hava, fırtına, aşırı yağış, sel riski beraberinde geliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'ya baktığımızda hiç hareket yok.

Türkiye'nin doğusunda yüksek basınç, batısında alçak basınç var. Alçak basınç havayı karıştırıyor, yüksek basınç havayı olduğu yerde tutuyor, kımıldatmıyor. Kımıldatmadığı zaman da sis, pus, gece ayazı... Erzurum güne -23 ile başladı. Yarın da bu yüksek basınç alanı yerini koruyacak. Doğu Anadolu -25'lerle güne başlayacak.

Batıdaki yağış yarın da devam ediyor. Ama etkin kısmı önümüzdeki 5 - 6 saatlik dilimde saklı. Kısmen zayıflayarak sürecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAR VAR MI?

Yine bir soğuk dalga var. Şu anki göründüğü çapta, güçte gelirse eğer İstanbul için söylüyorum. Yağmur, kar, yağmur, kar yapıp günü bitirecek; Salı günü. Kar ile karışık yağmur değil, kar ve yağmur ayrı ayrı. Yarım güne tekabül edecek bir kar yağışı göreceğiz.

Ama hayatı etkileme noktasına ne kadar gelir? Yarım günlük kar yağışından bahsediyoruz, öncesinde yağmurdan bahsediyoruz. Zemin ıslak, yarım günlük kar geliyor. Beklentiyi yükseltmeyin; eğer sistem yükselirse detayı aktaracağız.

 

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