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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA-İHA
07.09.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Son dakika! Dikkat! Geliyor... Saat verildi... O bölgeleri vurdu

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Son dakika! Dikkat! Geliyor... Saat verildi... O bölgeleri vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu. Karadeniz'in bir kısmını etkisi altına alan sağanak Rize ve Sinop'ta etkili oldu. Meteoroloji Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ise bugün için sağanak uyarısı yaptı. Öte yandan Rize'de heyelan meydana gelirken Sinop'ta da yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor.

Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

İSTANBUL DA LİSTEDE

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul’da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA 5 İLDE

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Tunceli'de 32, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olacak.

RİZE'DE EV YIKILDI

Rize'nin Hemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılan ahşap evdeki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yaltkaya köyünde, şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu ahşap ev yıkıldı.

Son dakika Dikkat Geliyor... Saat verildi... O bölgeleri vurdu

Evde bulunan ve başından hafif şekilde yaralanan Macit Alparslan ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli yağış dolayısıyla köy yollarında ulaşımda aksamaların yaşandığı ve arazilerde hasar oluştuğu bildirildi.

Hemşin Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri aksamaların yaşandığı yollarda çalışma yürütüyor.

SİNOP'U DA VURDU

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta öğleden sonra şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası meteoroloji müdürlüğünden yapılan ölçümlere göre kent merkezinde metrekareye 25 litre yağdığı belirtildi.

Son dakika Dikkat Geliyor... Saat verildi... O bölgeleri vurdu

Sinop’ta 14.00 sıralarında aniden şiddetli yağan yağmur, kentin bazı bölgelerinde yol kenarlarındaki su kanallarının taşmasıyla yol üzerinin çamurla kapanmasına sebep oldu. Kapanan yollar, belediye ekiplerince kepçelerle temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Ayrıca kanalizasyona dökülen çamurlu su, denize döküldü, denizde geniş çaplı çamur birikintisi meydana geldi.

Şiddetli yağan yağmurda trafik de nasibini aldı. Bir otomobil Sinop Pervane mevkisinde kontrolünü kaybederek kaydı, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılan otomobilde herhangi bir yaralanan olmadı. Emniyet ekipleri olay yerinde yeni bir kaza olmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Son dakika Dikkat Geliyor... Saat verildi... O bölgeleri vurdu

TRABZON'DA ARAMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği selde bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları, ailelerin talebi üzerine yeniden başlatıldı.

İlçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Cengiz Cevahir (16) ve Mahmut Köseoğlu'nun (39) aileleri, arama çalışmalarının yeniden başlatılması için ilgili kurumlara müracaat etti.

Trabzon Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarına tekrar başladı. Ekipler, eğitilmiş köpeklerin de yardımıyla sel ve
heyelanın yaşandığı bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Selin yaşandığı bölgede daha önce yıkımına karar verilen 10 binada yıkım işlemi devam ediyor.  

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