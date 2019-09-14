Dikkat geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı
Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sivas, Rize, Artvin ile Alanya'ya kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken Aksaray'da bir saatlik yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da da pazar günü yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA 4 İL
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede öğleden sonra, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5,
Erzurum'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.
SİVAS DA LİSTEDE
Sivas'ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
RİZE VE ARTVİN DE EKLENDİ
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden sonra bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.
Yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımdaki aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
İSTANBUL'DA PAZAR SAĞANAK
İstanbul'un da pazar günü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği bekleniyor.
Meteoroloji, rüzgarın; Marmara genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
ALANYA'YA UYARI
Alanya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Alanya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
TATİLCİLERİ VURDU
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı.
Alanya’ya bağlı Avsallar Mahallesi’ndeki İncekum Plajı’nda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve şiddetli rüzgara sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı. Kıyıdaki tatilciler yağıştan korunmak için havlulara sarınırken, çocuklarını da aynı şekilde korumaya çalıştı. Sahildekiler doludan korunmak için sığınacak yer ararken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle plajdaki otopark suyla doldu. Bazı tatilciler ise dolu yağışına rağmen denize girmeyi tercih etti.
YILDIRIM DÜŞTÜ AĞAÇLAR YANDI
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ise ağaçlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
AKSARAY'DA 1 SAAT YETTİ
Aksaray'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte yaklaşık 1 saat süren sağanağa hazırlıksız yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarında, ağaç altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Şifahane Mahallesi 48. Cadde'de mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı.
Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri aracı iterek bulunduğu yerden kurtardı, belediye ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de araç akışının yoğun olduğu kavşaklarda görev alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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