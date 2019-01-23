Son dakika... Dikkat! Çok önemli hava durumu uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Dikkat! Çok önemli hava durumu uyarısı
GeriGündem Son dakika... Dikkat! Çok önemli hava durumu uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.01.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Son dakika... Dikkat! Çok önemli hava durumu uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Dikkat! Çok önemli hava durumu uyarısı

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ege ve Akdeniz için çok önemli fırtına ve aşırı yağış uyarısında bulundu. Bu geceden itibaren rüzgarın fırtınaya döneceğini, fırtına hızının 70-80 kilometre seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Lodos nedeniyle soba zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, canlı yayında hava durumuyla ilgili gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"İkisinde de fırtına, ikisinde de sel riski var. Bugün için akşam saatlerinde özellikle Akdeniz'in batı kesimleri için uyarımız vardı. Su baskınları seviyesinde bir yağış olabilir.

Ama bu geceden itibaren rüzgar fırtınaya dönmeye başlıyor. Antalya Körfezi'nde açıkta rüzgarın hızı 70-80 kilometrelere, kıyıya geldiğimizde 50 kilometreler civarında hatta daha da üzerinde olabilecek. Muğla çevresinde de aynı şekilde. Muğla'nın güney ilçelerinde fırtına seviyesinde oradan Ege'ye çıktığımızda Orta Akdeniz'de fırtına seviyesinde kuvvetli rüzgar var.

Lodos yönünden gelecek rüzgarların hatırladığımız bir kaç başlığı var. Bir, soba zehirlenmesi riski. Gece sıcaklıkları yükseltiyor, o nedenle bacaların çekmesini zorlaştırıyor. Duman çok rahatlıkla tahliye olamıyor. İkincisi, lodos bizde alçak basınç sistemleriyle geliyor. O da baş ağrıları yapıyor. Her yer üzerindeki basıncı azaltıyor, denizler üzerindeki basıncı da azaltıyor.

Vakum etkisi var, deniz yükseliyor, kuvvetli sağanak var, kuvvetli rüzgar var. Dolayısıyla Muğla, Antalya ve çevresinde sel riski çok yüksek. Özellikle yarın, cuma öğleden sonra ve cumartesiye uzayacak şekilde iki gün.

Bu sene Antalyalılar, Muğlalılar, Denizlililer hatırlayacaktır. Hep iki gün üst üste sel yapıyor. Yarın kıyı Ege boyunca, Çanakkale'den Muğla'ya kadar kuvvetli bir sistem geliyor.

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla çevreleri içerisinde; Akdeniz'e kadar kıvrılacak Antalya'yı Burdur, Isparta'yı içine alacak. İki gün üst üste sel riski, iki gün üst üste fırtına riski var. Akdeniz'in yukarısına çıktığımızda Davraz'da Saklıkent'te kar iniyor, ancak şehir merkezinde sel riski söz konusu.

Fırtına özellikle Akdeniz'de Antalya'yı etkiliyor, Muğla'yı etkiliyor, Aydın'ı etkiliyor. Denize açılacak denizcilere de duyuruyoruz, kıyı şeridindeki işletmecilere de, işe gidecek vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Fırtına ve aşırı yağış var, herkesin tedbir almasında yarar var."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezidansta uyuşturucu imalathanesi çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

Bartın'da feci kaza