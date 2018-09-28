Son dakika... Dikkat! Bazı seferler iptal oldu
MARMARA Denizi’ndeki fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti. Gökçeada Kabatepe feribot seferleri de fırtına nedeniyle iptal oldu.
İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 12.00’deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma ve 08.30’daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
BUDO’dan yapılan açıklamada ise iptal edilen seferler şöyle;
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
07.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
10.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
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