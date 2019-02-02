Son dakika: DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na 10 Ağustos 2015’de düzenlenen silahlı saldırının firari şüphelisi olarak aranan DHKP-C’li Hatice Ruken Kılıç Avcılar'da yakalandı.
MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla saklandığı evde gözaltına alınan Kılıç, sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.
İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı arananlar listesinde Mavi Listede “1.5 milyon TL” ödülle aranan Kılıç ile birlikte örgüt üyesi Serkan Ö. de gözaltına alındı. Aramada, tabanca ve mermiler ele geçirildi.
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