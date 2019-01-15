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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.01.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Son dakika... Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar

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Son dakika... Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli konuşmasında MHP'yi eleştirenlere sert sözlerle tepki göstererek, "İftira atanlar sosyal medyadan zehir kusanlar adeta Palu ailesinden çıkmış gibiler" dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Dava adamı korku nedir tanımaz karamsarlık nedir bilmez. Durup durup dedikodu çıkaranlar günü günüyle çelişenler bırakın dava adamı olmayın adam bile olamazlar.

9 şubat 2019 tarihinde partimizin 50 yıl dönümünü Adana’da kutlayacağız. 50 yıllık şerefli geçmişimizi yad edeceğiz. milliyetçi ülkücü hareketin varlığı düşmana dehşet dosta güven vermiştir. MHP gücünü Türk milletinden almaktadır.

Rahmetle andığımız şehitlerimizin yüzünü kara çıkartmayacağız. Bizim yeteri kadar nedenimiz vardır o halde başarmaktan başka çaremiz yoktur.

İçinde bulunduğumuz haysiyet, hassasiyet tarihin milliyetçi harekete kazandırdığı tecrübe ecdadımızın nasihatleri bizlere ihanetlere karşı dikkat tavsiye etmektedir. İstismarcılara itibar etmeyeceğiz tek ses olacağız tek nefes olacağız namımızı ve şanımızı yere düşürmeyeceğiz.

Bir başımıza da kalsak dişe diş kısasa kısas zalimlere dünyayı zindan edecek irade bizdedir. Kaynağımız bellidir kıblemiz bellidir kavgamız ise zilletledir. Yarım asırlık mazimizde Türkiye’nin geleceğine talibiz.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütünüyle yerleşip olgunlaşması bir daha sistem tartışmasının olmaması bir daha 15 Temmuzlar olmaması için sorumluyuz. Kimin ne uydurduğunun nasıl bir nifak saçtığının kıymeti yoktur. Biz Türk milleti ne istiyorsa onu seslendiriyoruz. Gocunan varsa şu kış kıyametle tavsiyem gocuk giysin. Cumhur ittifakına laf sokanlar yan yana yatıp çamura batanlar boşuna heves etmesin. Dün olduğu gibi bugünde duruşumuzdan bir adım geri adım atan bunlar gibi namert olsun.

Bu zavallı bedbahlar sanırım fazla film seyrediyor. Nasılsa işleri güçleri yok canları sıkıldıkça tezvirat üretiyorlar. Bu iddia sahiplerine diyorum ki manavdan aldınız karpuzlar kabak çıktı hala uslanmadınız hala terbiye bulamadınız. Bre densizler bilmelisiniz ki MHP’yi yön verecek iç ve dış odaklar ne olmuştur ne de olacaktır. Vesayetmiş oymuş buymuş feriştahı gelse vız gelir.

CHP'YE YSK ELEŞTİRİSİ

Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Lazım gelen tedbirlerimizi alıyoruz. CHP’liler Yüksek Seçim Kurulu’nu tanımıyormuş, oraya buraya seçmen kaydırılıyormuş. Bu iddialardaki amaç 31 Mart’ı gölgelemektir. CHP Yüksek Seçim Kurulu’nu tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Eğer katılacaksa iddialarını acilen ispatlansın. CHP ateşle oyun olmayacağını eninde sonunda öğrenecektir. Kınayı hazırlamışlar 1 Nisan sabahını bekliyorlar. Halbuki sandıklardan umutlarını kesmişler millete sırtlarını dönmüşler. Zillet ittifakı duvara toslayacaktır. Parti olarak Türkiye’nin bir geçiş sürecinde olduğunu değerlendiriyoruz.

Tutsak alınmışlar haberleri yok tuzağa düşmüşler acıyanları yok. Ne var ki Türkiye’yi tutsak alamayacaklar cumhur ittifakını tuzağa çekemeyecekler. Milliyetçi Hareket Partisi milli varlık tehlikeye düşerse gereğini yapmaya gönüllü olarak hazırdır. Bu bizim Türk tarihine olan borcumuzdur. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu aziz millet çaresiz değildir. Hakka hürmet adalete riayet her sorunun üstesinden ve mutlaka gelinecektir.

PALU AİLESİ'NDEN ÇIKMIŞ GİBİLER

İftira atanlar sosyal medyadan zehir kusanlar adeta Palu ailesinden çıkmış gibiler.

MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek sefil ve ahlaksız bir yalandır. Ölüm pahasına da olsa beka diyoruz. çok mu şey istiyoruz.

31 Mart’ta sadece belediye başkanı seçilmeyecektir, hepsinden mühimi Türkiye’nin bekası tarihi ve milli çıkarları iradesiyse teyit ettirilecektir. Tek bildikleri ezber tek kabulleri inkar bugünkü şartlarda Türkiye’nin beka sorunu olmadığını 31 Mart seçimlerinin beka ile olmadığını iddia edilenler belanın ta kendisidir. Beka varoluştur. Fırat’ın doğusunda şu anda çiçek böcek mi toplanıyor yoksa fitne fesat mı topluyor. Dört bir tarafımız kuşatılmışken ne yapsaydık bir belediye daha fazla kazanalım hırsına yenilelim. Biz dava diyoruz bunlar davar anlıyor. Beka gittikten sonra ne yapacağız belediyeyi.

DEVAMI GELİYOR...

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