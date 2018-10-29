SON DAKİKA... Devlet Bahçeli'den 'Melih Gökçek' açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP’den gönül rızasıyla "Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum" diyorsa MHP'ye şeref kazandırır" dedi.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. 15 Temmuz gecesini herkes çok iyi hatırlamalı. Bir çok kişinin evlerinde olmadığı saatlerde Melih Gökçek bey yürüyen tankların Ankara’ya yayılmasını önlemek amacıyla belediyelerin tüm araçlarını seferber etmiş, tankların geçişini engellemiş, halkı aydınlatma konusunda da Kızılay’da bir haftayı aşkın süre mitingler yapmıştır. Böyle bir kişi belediye başkanı olma görevinin ötesinde Türkiye’nin bir darbeyle karşı karşıya kalmaması için olağanüstü gayret göstermiştir. Demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur.
MHP’den gönül rızasıyla "Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum" diyorsa MHP'ye şeref kazandırır.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
Muhalefet partileriyle aynı konum içerisinde bulunmamaya dikkat ediyoruz. CHP, HDP ve İP partisiyle bir arada görünmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerine parlamenter sisteme dönüş için siyasi faaliyet gösteriyorlar. Onların bu duruşunu MHP olarak benimsemiyoruz. Emeklilik MHP’nin seçim beyannamesinde olan konudur. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlığı olmuştur. Ancak 700 milyara ulaşan meblağı karşılayabilecek durum içinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz. Bir önerge verilmiştir. Ama meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmak suretiyle gerek duymamış ve çekimser oy kullanmıştır.
"İSTANBUL'DA BİR SÜRPRİZİMİZ OLABİLİR"
MHP, her ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. İstanbul’da da bir sürprizimiz olabilir. İleriki günleri beklemek lazım.
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