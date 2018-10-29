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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.10.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

SON DAKİKA... Devlet Bahçeli'den 'Melih Gökçek' açıklaması

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP’den gönül rızasıyla "Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum" diyorsa MHP'ye şeref kazandırır" dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. 15 Temmuz gecesini herkes çok iyi hatırlamalı. Bir çok kişinin evlerinde olmadığı saatlerde Melih Gökçek bey yürüyen tankların Ankara’ya yayılmasını önlemek amacıyla belediyelerin tüm araçlarını seferber etmiş, tankların geçişini engellemiş, halkı aydınlatma konusunda da Kızılay’da bir haftayı aşkın süre mitingler yapmıştır. Böyle bir kişi belediye başkanı olma görevinin ötesinde Türkiye’nin bir darbeyle karşı karşıya kalmaması için olağanüstü gayret göstermiştir. Demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur.

MHP’den gönül rızasıyla "Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum" diyorsa MHP'ye şeref kazandırır.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Muhalefet partileriyle aynı konum içerisinde bulunmamaya dikkat ediyoruz. CHP, HDP ve İP partisiyle bir arada görünmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerine parlamenter sisteme dönüş için siyasi faaliyet gösteriyorlar. Onların bu duruşunu MHP olarak benimsemiyoruz. Emeklilik MHP’nin seçim beyannamesinde olan konudur. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlığı olmuştur. Ancak 700 milyara ulaşan meblağı karşılayabilecek durum içinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz. Bir önerge verilmiştir. Ama meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmak suretiyle gerek duymamış ve çekimser oy kullanmıştır.

"İSTANBUL'DA BİR SÜRPRİZİMİZ OLABİLİR" 

MHP, her ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. İstanbul’da da bir sürprizimiz olabilir. İleriki günleri beklemek lazım.

 

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