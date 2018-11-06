Son dakika... Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında, Meksika’da düzenlenen Ampute Dünya Futbol Turnuvası final maçında penaltı kaçırdıktan sonra “Türk milleti hakkını helal etsin” diyen takım kaptanı Gazi Osman Çakmak’a seslendi. Devlet Bahçeli, “Kahraman kardeşim müsterih ol bizim sende hakkımız yoktur ama senin bizlerde hakkın pek çoktur. Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin ve arkadaşlarındır. Sizin bu millet için yaptığınız fedakarlıkları unutursak kanımız kurusun” dedi.
İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:
Türkiye Cumhuriyeti her türlü bozguncu fikre rağmen ayaktadır 29 Ekim 1923’ün 95. yılında 200 milyon yolcu kapasiteli yeni İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle gurur duyduk.
Bilinsin ki Türkiye Cumhuriyeti kavuşmanın adresi kardeşliğin ahlakıdır. Türkiye Cumhuriyeti geleceğin süper gücüdür. Bu hafta sonu karşılayacağımız 10 Kasım’da Aziz Atatürk’ün aramızdan ayrılışını yad edeceğiz.
Onun mizacında karamsarlık yoktur. Anadolu’yu düşman postallarından temizleyip Türk milletini yüksek hedeflere yöneltmiştir. Atatürk zorluğu yenmiş zorbalara direnmiştir. İmanın işgali def edeceğini bir kez daha göstermiştir. Atatürk Türk milletinin ortak değeridir. Türkiye’nin iftiharıdır. Atatürk demek "ne mutlu Türküm diyene" sözüne sadakattir.
“ATATÜRK DEMEK TÜRK DEMEKTİR”
Atatürk demek Türk demektir. Cumhuriyet demektir. Samsun’dan İzmir’e kadar adım adım aşama aşama sahnelenen kahramanlık demektir. “Keşke Yunan galip gelseydi” diyenler emin olunuz ki bizden değildir. Türk milletinden asla sayılmayacaktır. Düşmana alkış tutmak zulme ortaklıktır.
Atatürk’ün naçiz vücudu 80 yıl önce toprak olmuştur. Bu hepimizi bekleyen bir akıbettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırası önünde eğiliyorum ruhu şad mekanı cennet olsun.
“MAALESEF TRAFİKTE KAVGA, İŞ YERİNDE KAVGA, EVDE KAVGA, SİYASETTE KAVGA HAKİMDİR”
Asayiş ve adalette sorunlar birikmiştir. Sokaklar huzursuzdur insanımız kaygılıdır. Geleceğimiz risklidir. Maalesef trafikte kavga, iş yerinde kavga, evde kavga, siyasette kavga hakimdir. Çatık kaşlar asık yüzler sinirli suretler hoşgörülü ve merhametsiz suratlar giderek yaygınlaşmıştır. Türkiye sosyal bunalımın kapısındadır. Konkordato ilanları sanki otomatiğe bağlanmıştır. Fabrika yangınları soru işaretlerine neden olmuştur.
Böylesi bir zamanda fabrikalar neden yanar hatta neden yakılır. Kimse aklımızla alay etmesin. Küresel operasyonlara karşı aslanlar gibi mücadele etmiş, istihdam meşalesini söndürmek bu bahaneyle simsarlık yapmak rezilliktir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur.
Türkiye içine çekildiği kur savaşından ağır yara almıştır. Ekonomideki derin yaraları iyileştirmek milli bekamızın gereğidir. Dün açıklanan enflasyon rakamlarını herkes gördü, herkes aklı yettiği kadar değerlendirdi. Analiz etti. Bir gerçek vardır ki enflasyon canavarı kafasını çoktan kaldırmıştır. Dün açıklanan enflasyon rakamı son 15 yılın en yüksek rakamıdır.
“DÖVİZ ARTINCA FİYATLARI HEMEN ŞİŞİRENLER DÖVİZ DÜŞÜNCE AYNI HAREKETİ NEDEN YAPMIYORLAR”
Gıda enflasyonu yüzde 30 a yaklaşmıştır. Binlerce firmanın yaptığı yüzde 10’luk fiyat indirimleri sınırlı olmuştur. Dileğimiz ekonominin hareketlenmesi piyasaların canlanması Türk Lirası’ndaki değer kaybının tamir edilmesidir.
Döviz artınca fiyatları hemen şişirenler döviz düşünce aynı hareketi neden yapmıyorlar. Dolar 7 lirayı aştığında zam butonuna hemen zam yapanlar, dolar düşünce neden indirim yapmazlar. Haksız kazanç vurgunluk ahlaksızlıktır edepsizliktir.
İyiye iyi kötüye kötü demeye devam edeceğiz. Milletimize tercüman olmak en temel hedefimizdir. Aynı zamanda da ertelenemez görevimizdir. Bu onurlu görevden kaçmayacağız kralı gelse korkmayacağız. Bir Türk milleti uğuruna Kerem’in arpa tarlası gibi yanmaya devam edeceğiz. Tencerede pişirip kapağında yiyen kıt kanaat geçinen aç yatıp aç kalkanların korkusuz gözcüsüyüz ve gönüllerindeyiz.
Terörizmle mücadele gevşemeden sürdürülmeli ve muhakkak süratle sonuca ulaştırılmalıdır. Teröristler nerelere yuvalandıysa acilen dağıtılması sağlanmalıdır. Fırat’ın doğusundaki yılan delikleri yok edilmelidir. Türkiye sözünü yere düşürmemiştir. TSK sınırlarımızın diğer yakasındaki beton mevzilere yaptığı Ayn El Arap ve Tel Abyad’da milletimizin net mesajını açıkça vermiştir. Türkiye ile ABD ile ortak mutabakat gereği 18 Haziran’da başlayan devriyeler ortak icraya dönüşmüştür.
Türkiye’nin Menbiç’e obüs atışları sonrasında ABD ve YPG’nin sınırda ortak devriyeye çıktığı ortaya çıkmıştır. Bu yanlıştır, çifte standarttır samimiyetsizliktir. ABD yeni bir aldatma oyalama sürecini devreye almıştır. ABD’nin Türkiye’yi meşgul ederek stratejik amaçlarını gerçekleştirmek Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmaya çalışması ortadadır.
ABD’nin iki bakanımızla ilgi yaptırımların kaldırılması Halkbank’la ilgili gelişmeler gecikmiş adımlardır. Erdoğan ve Trump arasındaki telefon diplomasisi anlamlıdır. ABD ve Türkiye arasındaki gerginlikten kimse kazanç sağlayamayacaktır.
Teröristlerle müzakere yapılmaz. Akan kan durmaz cinayetler son bulmaz geçmişte yaşananlar tecrübedir. Terörizmin bitişi konuşmakla son bulmaz. Teröristlere Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek şerefsizliktir.
Doğu Akdeniz’de sabır ve sinirlerimizi zorlayan durumlar söz konusudur. Oldu bittiye getirilip haklarımızdan ödün veremizi bekleyenler yanlışa düştükleri er ya da geç anlayacaklardır. Aba altından sopa gösterilmesi tehdit vari bir dille söylenmesi meşru haklarımızı kesinlikle gölgeleyemez. Sabrımızı yanlışa yormasınlar. Türk milleti yeni Barbaros Hayreddin paşaları sinelerinden çıkaracak iradeye sahiptir. Fatih sondaj gemimiz deniz yetki alanlarımızdaki faaliyetlerine gittiği yere kadar gitmeleri beklentimizdir. Türkiye’nin nünü kesmek için küresel ve bölgesel ayak oyunları uzun süredir devrededir.
IRAK SEÇİMLERİ
Irak Türkmenleri varlık mücadelesini kanları canları pahasına sürdürmektedir. Bildiğiniz gibi 12 Mayıs günü Irak’ta seçimler yapılmıştır. Bu seçimlere 204 parti katılmış katılım oranı ise 44.5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Seçimlere şaibe karışmıştır, Kerkük’te kullanılan oylar Süleymaniye’deki sisteme eklenmiştir. Oyların tutulduğu Bağdat’taki depoda kuşku verici bir yangın çıkmış demokratik irade darbelenmiştir. Irak seçimlerinin üzerinden altı ay geçmesine rağmen hükümet henüz kurulamamıştır. Irak Türkmenleri yeni hükümette görev bekliyorlar. Irak Türkmenlerinin sayı ve temsil kabiliyetleri açısında doğru olan budur. Biz Irak Türkmenlerini ön şartsız destekledik. Onların hakları korumak boynumuzun borcudur.
“SÖYLEYİN BİZE ASIL SİZ KİMSİNİZ”
Son günlerde televizyon ekranlarında Türklük konuşuyor. Türk milleti masaya yatırılıyor. Sözde uzmanlar yarım aydınlar koltuklarına oturup ileri geri ağızlarına ne gelirse söylüyor. Nedir meseleniz nereye varmak emeliniz. Kırdığınız ceviz 40’ı geçti. “Türk milleti kimdir” sorusuna cevap arayanlar söyleyin bize asıl siz kimsiniz.
Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyoruz herkesin aidiyet ve meşrebinin kabulüne saygı duyuyoruz ama Türk milletini tartışmak düşmana koz vermek emperyalizme selam yollamaktır. Hiçbir ülkücü ve milliyetçi buna onay vermez. Televizyonlardan virüs aşılayan kripto ajanlardır Türklükte ırk arayan Türkçülüğü ırkçılıkla bir gören kim varsa tarihi bir hatanın tam ortasındadır.
Biz Türklüğümüzle övünürüz çünkü Türk oğlu Türküz. Türkçülüğümüzle onur duyarız. Türküz Türkçüyüz ve Türk milleti için sadece yaşamak için gerekirse koşa koşa ölmesini biliriz. Ne ezan sussun ne vatan bölünsün ne de Türkçülüğümüz budansın. Gaye kimliksiz insan yığınlarından oluşan kolay yönetilen bir dünyadır. Senaryonun özü ya üste bağlan egemenliği paylaş ya da alta in çözül şeklinde oluşmuştur.
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