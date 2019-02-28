BahÃ§eli, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tarihin, bir milletin hafÄ±zasÄ±, bir devletin haysiyeti, geÃ§miÅŸle gelecek arasÄ±nda kurulmuÅŸ bir hakikat kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu belirterek, "Tarih yoksa hatÄ±ra yoktur, kÃ¶k yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarÄ±nÄ±n anlamlÄ± ve objektif yorumu tarihe ÅŸuurla bakÄ±ÅŸÄ±n ispatÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Tarihin bir bÃ¼tÃ¼n olduÄŸuna, parÃ§a parÃ§a anlatÄ±lÄ±p, anlamlandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±na vurgu yapan Devlet BahÃ§eli, tarihin yalancÄ± ÅŸahit gÃ¶sterilemeyeceÄŸini, gÃ¶sterilse bile buna da tarih denemeyeceÄŸini bildirdi.

TÃ¼rk tarihinin her satÄ±rÄ±nÄ±n, her sayfasÄ±nÄ±n, her asÄ±r ve Ã§aÄŸÄ±nÄ±n henÃ¼z mÃ¼hrÃ¼ sÃ¶kÃ¼lmemiÅŸ hazine olduÄŸunu aktaran BahÃ§eli, ÅŸu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±:

"TÃ¼rk milleti tarih kadar eskidir; bu nedenle hem tarih yazmÄ±ÅŸ hem de tarih yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu mÃ¼meyyiz, muharrik ve mÃ¼teyakkÄ±z vasfÄ±yla beÅŸeriyetin Ã¶vgÃ¼sÃ¼ne hak kazanmÄ±ÅŸ, buna da hakkÄ±yla layÄ±k olmuÅŸtur. TÃ¼rk milleti tarihten Ã§ekip alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda tarih diye bir ÅŸey de kalmayacaktÄ±r. Beka dediÄŸimiz zamanlar Ã¼stÃ¼ gerÃ§ek aslÄ±nda tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gÃ¶mÃ¼lmek, tarihe yÃ¶n vermek, tarihi inÅŸa etmek farklÄ± farklÄ± anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayÄ± bilmez, ecdadÄ± Ã¶zÃ¼msememiÅŸ kÃ¶ksÃ¼zler bekayÄ± itiraf edemez. EcdadÄ±mÄ±zÄ±n emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taÅŸÄ±ma gayesi TÃ¼rk milletinin vazifesidir. EcdadÄ±mÄ±z bizim iÃ§in mezar taÅŸlarÄ±na yazÄ±lan isimlerinden, geride bÄ±raktÄ±klarÄ± kahramanlÄ±k destanÄ±ndan ibaret deÄŸildir. Ecdad vatandÄ±r, bayraktÄ±r, maneviyattÄ±r, ÅŸeref simgesidir. EÄŸer geÃ§miÅŸe saygÄ± duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. EcdadÄ±mÄ±zÄ±n kemiklerini sÄ±zlatÄ±rsak, ruhlarÄ±nÄ± muazzep edersek, hiÃ§bir amaca ulaÅŸamayÄ±z. EcdadÄ±mÄ±z beka sancaÄŸÄ±nÄ± elden ele, nesilden nesile intikalini saÄŸlayan Fatihalarla andÄ±ÄŸÄ±mÄ±z milli iftiharlarÄ±mÄ±zdÄ±r."

- "70 kÃ¼sur yÄ±l Ã¶nce kabirlerinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±"

Konya'da, Anadolu SelÃ§uklu Devleti'nin sekiz hÃ¼kÃ¼mdarÄ±yla bazÄ± ÅŸehzadelerin kemiklerinin, tÃ¼rbelerinin restore edileceÄŸi gerekÃ§esiyle, 70 kÃ¼sur yÄ±l Ã¶nce kabirlerinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llar boyunca da oradan buraya taÅŸÄ±narak, pek Ã§ok mÃ¼teessir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Devlet BahÃ§eli, "Aziz ecdadÄ±mÄ±zÄ±n karÄ±ÅŸan kemikleri sonunda DNA analizleriyle birbirinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, asÄ±rlar sonra tekrar kefenlenmiÅŸ ve sekiz adet sandukaya koyulmuÅŸtur." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžimdi sÄ±rayÄ± Konya Alaeddin Tepesiâ€™nde baÅŸlayan restorasyonun bitimi ve defin iÅŸleminin yapÄ±lmasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Anadolu SelÃ§uklu Devleti, TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n gururudur. Elleri Ã¶pÃ¼lesi hÃ¼nkarlarÄ±mÄ±zÄ±n ebedi istirahatlerine tevdi ve teslimi geldiÄŸimiz bu aÅŸamada tarih gÃ¶revi, devlet gÃ¶revi, milli vefanÄ±n ve bekanÄ±n omuzlarÄ±mÄ±za yÃ¼klediÄŸi ertelenemez sorumluluktur. Dilek ve temennim odur ki hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±mÄ±zÄ±n kemiklerini daha fazla sÄ±zlatmadan bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¶rkemli bir devlet tÃ¶reniyle kabirlerine yerleÅŸtirilmeleri, bÃ¶ylelikle emsalsiz saygÄ± ve baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n nispeten gÃ¶sterilmesidir. Bu Ã§ok Ã¶nemli konuyu gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yan yazar ve tarihÃ§i SayÄ±n Murat BardakÃ§Ä±â€™ya da bu vesileyle teÅŸekkÃ¼r ediyor, esenlikler diliyorum. UnutmayalÄ±m ki ecdadÄ±mÄ±z rahat ve huzurlu uyumuyorsa ne yapsak boÅŸ, ne desek anlamsÄ±z ve kifayetsizdir."