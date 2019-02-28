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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
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28.02.2019 - 18:12, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika! Devlet Bahçeli: Tarih cahilleri bekayÄ± bilmez

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Son dakika! Devlet Bahçeli: Tarih cahilleri bekayÄ± bilmez

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Beka dediÄŸimiz zamanlar Ã¼stÃ¼ gerÃ§ek aslÄ±nda tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gÃ¶mÃ¼lmek, tarihe yÃ¶n vermek, tarihi inÅŸa etmek farklÄ± farklÄ± anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayÄ± bilmez, ecdadÄ± Ã¶zÃ¼msememiÅŸ kÃ¶ksÃ¼zler bekayÄ± itiraf edemez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BahÃ§eli, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tarihin, bir milletin hafÄ±zasÄ±, bir devletin haysiyeti, geÃ§miÅŸle gelecek arasÄ±nda kurulmuÅŸ bir hakikat kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu belirterek, "Tarih yoksa hatÄ±ra yoktur, kÃ¶k yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarÄ±nÄ±n anlamlÄ± ve objektif yorumu tarihe ÅŸuurla bakÄ±ÅŸÄ±n ispatÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Tarihin bir bÃ¼tÃ¼n olduÄŸuna, parÃ§a parÃ§a anlatÄ±lÄ±p, anlamlandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±na vurgu yapan Devlet BahÃ§eli, tarihin yalancÄ± ÅŸahit gÃ¶sterilemeyeceÄŸini, gÃ¶sterilse bile buna da tarih denemeyeceÄŸini bildirdi.

TÃ¼rk tarihinin her satÄ±rÄ±nÄ±n, her sayfasÄ±nÄ±n, her asÄ±r ve Ã§aÄŸÄ±nÄ±n henÃ¼z mÃ¼hrÃ¼ sÃ¶kÃ¼lmemiÅŸ hazine olduÄŸunu aktaran BahÃ§eli, ÅŸu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±:

"TÃ¼rk milleti tarih kadar eskidir; bu nedenle hem tarih yazmÄ±ÅŸ hem de tarih yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu mÃ¼meyyiz, muharrik ve mÃ¼teyakkÄ±z vasfÄ±yla beÅŸeriyetin Ã¶vgÃ¼sÃ¼ne hak kazanmÄ±ÅŸ, buna da hakkÄ±yla layÄ±k olmuÅŸtur. TÃ¼rk milleti tarihten Ã§ekip alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda tarih diye bir ÅŸey de kalmayacaktÄ±r. Beka dediÄŸimiz zamanlar Ã¼stÃ¼ gerÃ§ek aslÄ±nda tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gÃ¶mÃ¼lmek, tarihe yÃ¶n vermek, tarihi inÅŸa etmek farklÄ± farklÄ± anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayÄ± bilmez, ecdadÄ± Ã¶zÃ¼msememiÅŸ kÃ¶ksÃ¼zler bekayÄ± itiraf edemez. EcdadÄ±mÄ±zÄ±n emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taÅŸÄ±ma gayesi TÃ¼rk milletinin vazifesidir. EcdadÄ±mÄ±z bizim iÃ§in mezar taÅŸlarÄ±na yazÄ±lan isimlerinden, geride bÄ±raktÄ±klarÄ± kahramanlÄ±k destanÄ±ndan ibaret deÄŸildir. Ecdad vatandÄ±r, bayraktÄ±r, maneviyattÄ±r, ÅŸeref simgesidir. EÄŸer geÃ§miÅŸe saygÄ± duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. EcdadÄ±mÄ±zÄ±n kemiklerini sÄ±zlatÄ±rsak, ruhlarÄ±nÄ± muazzep edersek, hiÃ§bir amaca ulaÅŸamayÄ±z. EcdadÄ±mÄ±z beka sancaÄŸÄ±nÄ± elden ele, nesilden nesile intikalini saÄŸlayan Fatihalarla andÄ±ÄŸÄ±mÄ±z milli iftiharlarÄ±mÄ±zdÄ±r."
- "70 kÃ¼sur yÄ±l Ã¶nce kabirlerinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±"

Konya'da, Anadolu SelÃ§uklu Devleti'nin sekiz hÃ¼kÃ¼mdarÄ±yla bazÄ± ÅŸehzadelerin kemiklerinin, tÃ¼rbelerinin restore edileceÄŸi gerekÃ§esiyle, 70 kÃ¼sur yÄ±l Ã¶nce kabirlerinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llar boyunca da oradan buraya taÅŸÄ±narak, pek Ã§ok mÃ¼teessir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Devlet BahÃ§eli, "Aziz ecdadÄ±mÄ±zÄ±n karÄ±ÅŸan kemikleri sonunda DNA analizleriyle birbirinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, asÄ±rlar sonra tekrar kefenlenmiÅŸ ve sekiz adet sandukaya koyulmuÅŸtur." bilgisini paylaÅŸtÄ±.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžimdi sÄ±rayÄ± Konya Alaeddin Tepesiâ€™nde baÅŸlayan restorasyonun bitimi ve defin iÅŸleminin yapÄ±lmasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Anadolu SelÃ§uklu Devleti, TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n gururudur. Elleri Ã¶pÃ¼lesi hÃ¼nkarlarÄ±mÄ±zÄ±n ebedi istirahatlerine tevdi ve teslimi geldiÄŸimiz bu aÅŸamada tarih gÃ¶revi, devlet gÃ¶revi, milli vefanÄ±n ve bekanÄ±n omuzlarÄ±mÄ±za yÃ¼klediÄŸi ertelenemez sorumluluktur. Dilek ve temennim odur ki hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±mÄ±zÄ±n kemiklerini daha fazla sÄ±zlatmadan bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¶rkemli bir devlet tÃ¶reniyle kabirlerine yerleÅŸtirilmeleri, bÃ¶ylelikle emsalsiz saygÄ± ve baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n nispeten gÃ¶sterilmesidir. Bu Ã§ok Ã¶nemli konuyu gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yan yazar ve tarihÃ§i SayÄ±n Murat BardakÃ§Ä±â€™ya da bu vesileyle teÅŸekkÃ¼r ediyor, esenlikler diliyorum. UnutmayalÄ±m ki ecdadÄ±mÄ±z rahat ve huzurlu uyumuyorsa ne yapsak boÅŸ, ne desek anlamsÄ±z ve kifayetsizdir."

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