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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.03.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Son dakika! Devlet Bahçeli: Ankara dün zillete teslim olmadı olmayacaktır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli şunları söyledi:

İş üretmek yerine laf üretenlerin bahaneleri çok değerleri yoktur. Zafer çok isteyenlerindir.

MHP hem olduğu gibi görünmeyi hem de göründüğü gibi olmayı ilke edinmiştir.

Çizgimiz bellidir. Siyasi ahlak ve ilkelerimiz berraktır.

Davamız ezelden beri haklıydık ama hep haklı çıkmayı bekledik durduk.

Şimdi hak verenler çoğaldı. Hakkımızı savunacağız hakkımızı alacağız bu süreçte her zamanki gibi bir olacağız biz olacağız büyük bir aile olduğumuzu asla unutmayacağız.

Türkiye'nin istikra hedefleri için yapacağımız pek çok şey önümüzde duruyor.

Ankara dün zillete teslim olmadı olmayacaktır.

Ankara demek Türkiye demektir, cumhuriyet demektir. Milli mücadelenin adı ve anısı demektir.

Ankara'nın tarihi hızını kesmeye hiç kimsenin niyet ve hedefi yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır.

Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır. CHP'nin eline geçmeyecektir.

Ya beka ya bela, ya cumhur ya hezimet...

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