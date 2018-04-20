Son dakika... Dev üniversiteler ikiye bölünüyor, 15 yeni üniversite geliyor

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu. Buna göre, 15 yeni üniversite kurulacak. 2'si vakıf, 13'ü devlet üniversitesi olacak.
Gazi Üniversitesi'nden Hacı Bayram Veli, İstanbul Üniversitesinden İbni Sina, İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi doğacak.
YENİ ÜNİVERSİTELER
Yeni üniversiteler: Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji.
Vakıf üniversitesi: İstanbul Tuna Üniversitesi ve İzmir Tınaz Tepe
10 ÜNİVERSİTE BÖLÜNÜYOR
Gazi'den Hacı Bayram Veli
İstanbul'dan İbn-i Sina
İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi
Karadeniz'den Trabzon
Selçuk'tan Konya Üniversitesi
Dumlupınar'dan Kütahya
Sakarya'dan Uygulamalı Bilimler
Erciyes'ten Kayseri
Mersin'den Tarsus
Sütçü İmam'dan İstiklal Üniversitesi doğacak.