Son dakika... Dev üniversiteler ikiye bölünüyor, 15 yeni üniversite geliyor

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis’e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi, İnönü, Karadeniz Teknik, Selçuk, Dumlupınar, Sakarya, Erciyes, Mersin ve Sütçü İmam Üniversitelerinden 10 yeni üniversite doğacak. Ayrıca Gaziantep, Sivas ve Samsun'a üç yeni devlet üniversitesi kurulacak. İstanbul ve İzmir'e ise iki yeni vakıf üniversitesi gelecek.

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu. Buna göre, 15 yeni üniversite kurulacak. 2'si vakıf, 13'ü devlet üniversitesi olacak. Gazi Üniversitesi'nden Hacı Bayram Veli, İstanbul Üniversitesinden İbni Sina, İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi doğacak. YENİ ÜNİVERSİTELER Yeni üniversiteler: Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji. Vakıf üniversitesi: İstanbul Tuna Üniversitesi ve İzmir Tınaz Tepe 10 ÜNİVERSİTE BÖLÜNÜYOR Gazi'den Hacı Bayram Veli İstanbul'dan İbn-i Sina İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi Karadeniz'den Trabzon Selçuk'tan Konya Üniversitesi Dumlupınar'dan Kütahya Sakarya'dan Uygulamalı Bilimler Erciyes'ten Kayseri Mersin'den Tarsus Sütçü İmam'dan İstiklal Üniversitesi doğacak.