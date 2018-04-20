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    Son dakika... Dev üniversiteler ikiye bölünüyor, 15 yeni üniversite geliyor

    GAMZE KOLCU / ANKARA
    20.04.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis’e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi, İnönü, Karadeniz Teknik, Selçuk, Dumlupınar, Sakarya, Erciyes, Mersin ve Sütçü İmam Üniversitelerinden 10 yeni üniversite doğacak. Ayrıca Gaziantep, Sivas ve Samsun'a üç yeni devlet üniversitesi kurulacak. İstanbul ve İzmir'e ise iki yeni vakıf üniversitesi gelecek.

     

    Son dakika... Dev üniversiteler ikiye bölünüyor, 15 yeni üniversite geliyorYükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu. Buna göre, 15 yeni üniversite kurulacak. 2'si vakıf, 13'ü devlet üniversitesi olacak.

    Gazi Üniversitesi'nden Hacı Bayram Veli, İstanbul Üniversitesinden İbni Sina, İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi doğacak.

    YENİ ÜNİVERSİTELER

    Yeni üniversiteler: Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji.

    Vakıf üniversitesi: İstanbul Tuna Üniversitesi ve İzmir Tınaz Tepe

    10 ÜNİVERSİTE BÖLÜNÜYOR

    Gazi'den Hacı Bayram Veli

    İstanbul'dan İbn-i Sina

    İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi

    Karadeniz'den Trabzon

    Selçuk'tan Konya Üniversitesi

    Dumlupınar'dan Kütahya

    Sakarya'dan Uygulamalı Bilimler

    Erciyes'ten Kayseri

    Mersin'den Tarsus

    Sütçü İmam'dan İstiklal Üniversitesi doğacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turgut Özal Üniversitesi kurulacak'
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    Etiketler: TBMM , İstanbul Üniversitesi , gündem
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