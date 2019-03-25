Son dakika: Denizli'de korkutan bir deprem daha oldu
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamaya göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken Denizli Acıpayam'da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu.
ACIPAYAM'DA BİN 153 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar bölgede bin 153 artçı sarsıntı meydana geldi.
AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Acıpayam merkez üslü 20 Mart Çarşamba günü saat 09.34'te meydana gelen depremden bu yana bin 153 artçı sarsıntı kaydedildi.
Bu sarsıntıların 42'sinin büyüklüğü 3'ün üzerinde hesaplandı.
Acıpayam'da 20 Mart'ta 4,8, 4,5 (iki kez) 4,2 ve 4,1 büyüklüklerinde artçı depremler yaşandı.
22 Mart Cuma günkü 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de aynı büyüklükte deprem gerçekleşti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle