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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.11.2018 - 19:40, Son Güncelleme:

Son dakika... Denizli'de düşen eğitim uçağının koordinatları tespit edildi

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Son dakika... Denizli'de düşen eğitim uçağının koordinatları tespit edildi

Bugün sabah saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarına düşen iki kişilik tek motorlu eğitim uçağının yeri tespit edildi. 7 saattir süren arama çalışmalarının ardından uçağın, kent merkezine yakın olan Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağı’na düştüğü tespit edildi. Enkaza ulaşma çalışmaları sürüyor.

Bugün sabah saatlerinde, Denizli Çardak Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi.

Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da, Merkezefendi İlçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alınmıştı.

Aydın merkezli Uçuş Akademisi'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

UÇAĞIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Denizli'de düşen keşif uçağının yeri tespit edildi. Uçağın Denizli Merkezefendi ilçesi güneyinde Babadağ'ın devamı seklinde uzanan Başkarcı Dağı'nda düştüğü saptandı. Ekipler enkaza ulaşmaya çalışıyor.

Son dakika... Denizlide düşen eğitim uçağının koordinatları tespit edildi

'UÇAĞIN KOORDİNATLARI TESPİT EDİLDİ'

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içinde dağlık alana düştüğünün tespit edildiği belirtilerek, "Saat 11.00 civarında Aydın'dan kalkış yapan sivil eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir.

Düşen uçağın koordinatları tespit edilmiş ancak enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir.

Olay bölgesine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir" denildi.

SON DÖNEMLERDEKİ EĞİTİM UÇUŞ KAZALARI

30 Ekim 2018: Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde Cessna 152 tipi TC-KIM kuyruk tescilli eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Serkan Dilci ve Deniz Adalı yaşamını yitirdi.

27 Haziran 2018: Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait TC-GUB kuyruk tescilli Cessna 172SP kuyruk tescilli eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetti.

16 Şubat 2018: İzmir’deki  Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan SF-260D tipi askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilotlar havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu.

31 Ekim 2017: Tekirdağ/Çorlu Havalimanı’nda eğitim uçuşu yapan AFA’ya ait TC-EOL tescilli tek motorlu uçak inişinde kontrolden çıkarak parçalandı. Kazada öğrenci Pilot Emre Durmazpınar yaralandı.

24 Mart 2017: Samsun'un Çarşamba Havalimanı'ndan eğitim için havalanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (Uzaytem) ait Cessna 172 tipi tek motorlu uçak inişte kaza yaptı. Kazadan öğrenci Ecenaz Kalyoncu hafif yaralı olarak kurtuldu.

1 Temmuz 2016: Türk Hava Kurumu Ayvalık Şube Başkanı Mustafa Doğrular ve İstanbul'dan eğitim için gelen Nuri Balsarı ile eğitim uçuşu için kalkarken düştü. TC-ABY tescilli Bellanca tipi tek motorlu uçakta bulunan Doğrular ve Balsarı olay yerinde hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2016: Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nden havalanan Tarkim Uçuş Okulu'na bağlı Tecnam P2006T tipi çift motorlu eğitim uçağı, Ergene İlçesi’ne bağlı Ahimehmet Köyü yakınlarında teknik rıza nedeniyle tarlaya düştü. Kaza eğitmen pilot Yusuf Akşahin ve öğrenci Alper Oran hayatını kaybetti.

12 Şubat 2013: Türk Hava Kurumu'na ait Cessna 172 tipi tek motorlu eğitim uçağı Mersin'de düştü. Kazada pilot Murat Can yaşamını yitirdi.

6 Ekim 2012: Türk Hava Kurumu’na ait TC-CBI tescilli Cessna 172S Selçuk Efes Havaalanı'ndan kalktıktan sonra Ödemiş yakınlarında düştü. Öğretmen Pilot Ahmet Can Damarsardı hayatını kaybetti. Pilot adayı Volkan Umudu yaralandı.

29 Eylül 2012: İstanbul Havacılık Kulübü’ne ait eğitim uçağı Ankara’nın Çubuk ilçesinde düştü. Kazada pilotluk eğitimi alan 25 yaşındaki Anıl Tüccar hayatını kaybederken pilot yaralı kurtarıldı

13 Ağustos 2012: Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi 2.5 mil açıklarında TC SAS kuyruk tescilli SR22 tipi tek motorlu pervaneli eğitim uçağı düştü. Uçağın kaptan pilotu Hikmet Aral ve öğrencisi Prestige Group Sinemaları'nın Kurucusu ve İşletme Sahibi Lisa Şener, hayatını kaybetti.

29 Haziran 2011: Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu sırasında planörün kaza yapması sonucu öğretmen pilot Metin Özbey ve öğretmen pilot adayı Semih Uzunlar yaşamını yitirdi.

19 Kasım 2011: İzmir'in Selçuk İlçesi'nde Türk Hava Kurumu'na (THK) ait T- 67 tipi eğitim uçağı, Efes Antik Kenti girişinde bir bahçeye düştü. Kazada pilot Necmi Mızrak ile öğrenci pilot Ali Can Ergün hayatlarını kaybetti.

4 Ocak 2011: İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağı Menemen ilçesine bağlı Görece köyü yakınlarında düştü.Kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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