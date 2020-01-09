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DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 08:13,Son Güncelleme:/

Son dakika... Denizli'de deprem

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Son dakika... Denizli'de deprem

DENİZLİ’nin Bozkurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Denizli’nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.52’de meydana geldi. Yerin 6.14 kilometre derinliğinde olan deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü, Bozkurt ilçesinin Armutalanı Mahallesi olarak açıkladı.

Son dakika... Denizlide deprem





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