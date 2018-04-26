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    Son dakika... Denizli'de deprem

    ANKARA (AA)
    26.04.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Honaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14.37'de merkez üssü Honaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

    Etiketler: Son dakika , Denizli , gündem
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