Son dakika... Denizli'de deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14.37'de merkez üssü Honaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.