Son dakika... Deniz Kuvvetleri'nde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan az önce yapılan bilgilendirme şöyle :

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 4 ALBAY, 2 YARBAY, 9 BİNBAŞI, 13 YÜZBAŞI, 3 ÜSTEĞMEN ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 BİNBAŞI, 1 YÜZBAŞI olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında 15.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam etmektedir. "

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR