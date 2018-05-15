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    Son dakika... Deniz Kuvvetleri'nde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı var

    Mesut Hasan BENLİ
    15.05.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli subaylar hakkında FETÖ operasyonu başlatıldı. Savcılığın talimatı ile harekete geçen polis 34 hakkında gözaltı işlemi yapıyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan az önce yapılan bilgilendirme şöyle :

    "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen  aktif görevde 4 ALBAY, 2 YARBAY, 9 BİNBAŞI, 13 YÜZBAŞI, 3 ÜSTEĞMEN  ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 BİNBAŞI, 1 YÜZBAŞI  olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında 15.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam etmektedir. "

     

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    Etiketler: Operasyon , gündem
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