Son dakika: Deniz Kuvvetleri'nde kritik operasyon
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12'si muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 11 kişiden 7'si yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibatı belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2'si binbaşı, diğerleri astsubay 34 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12'si halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.
ANKARA'DA BYLOCK OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 11 kişiden 7'si yakalandı.
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