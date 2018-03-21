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    Son dakika... Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti!

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 08:44 | Son Güncelleme:

    Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Bölükbaşı için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Bölükbaşı'nın cenazesi, TBMM'deki törenin ardından, Kocatepe Camisi'inde kılınacak öğle namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, sabah saatlerinde 69 yaşında hayatına gözlerini yumdu.

    BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI

    Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay, MHP eski milletvekili ve emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı'nın ölümü sonrası açıklama yaptı. Prof. Dr. Torgay, Bölükbaşı'nın uzun yıllar önce tanısı konmuş bir hastalıkla mücadele ettiğini söyleyerek, "Kronik bir hastalıkla mücadele içerisindeydi. Tıbbın bütün tedavi yöntemleri eksiksiz olarak kendisine uygulanmasına rağmen özellikle son 48 saatte çok hızlı bir şekilde durumu ağırlaştı. Bugün sabah saat 08.10'da da kendisini kaybettik" dedi.

    Prof. Dr. Torgay, bir soru üzerine, "Kanser tedavisi görüyordu. Uzunca bir süre önce tanısı konmuş bir hastalık. Tanı konduğu zaman bile problemleri son derece yaygındı. Ama buna rağmen bu dönemi son derece iyi geçirdi. Bütün tedaviler eksiksiz uygulanmasına rağmen maalesef bazı şeylerin önüne geçmek mümkün olamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

    Bölükbaşı için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Bölükbaşı'nın cenazesi, TBMM'deki törenin ardından, Kocatepe Camisi'inde kılınacak öğle namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti!
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    DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

    25 Ekim 1949'da Ankara'da doğan Ahmet Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

    Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığı'na atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

    "Osman Bölükbaşı: Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası" ve "1 Mart Vakası" adlı kitapların yazarıdır.

    MHP Ankara milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.

    Son dakika... Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

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    Etiketler: deniz bölükbaşı , diplomat , siyasetçi , son dakika , haber , haberler , gündem
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