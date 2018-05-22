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    Son dakika... Kaset kumpası davasında çok kritik gözaltılar

    AA
    22.05.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın sanıklarından firari eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ile örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde polisin operasyonuyla yakalandı. Zeki Güven, Gülen'in gelecek vadeden kişiler arasında gördüğü 'altın çocuklar'dandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hakimliğince "Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan karısı eski hakim Sevda Güven'i (45) kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

    Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki şüpheliler arasında yer alıyor.

    Bu arada, elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven’in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi.

    Son dakika... Kaset kumpası davasında çok kritik gözaltılar

    Kaset kumpası yargı önünde'Kaset kumpası' yargı önünde

     

    Etiketler: Son dakika , Gözaltı , gündem
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