Son dakika... Deniz Baykal Meclis'te yemin etti
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.
CHP Antalya Milletvekili Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yemin töreni bugün gerçekleşti.
Baykal toplantı açılışından yaklaşık 15 dakika önce yemin töreni provası için salona geldi. Baykal bu sırada 16 ay sonra TBMM'de görüntülendi.
TBMM Başkan vekili Levent Gök'ün yönettiği oturumda Deniz Baykal milletvekillerinin alkışları eşliğinde kürsüye gelerek yemin etti.
Yemin törenini ardından siyasi parti temsilcileri Baykal'a hoş geldin ve 'geçmiş olsun' konuşması yaptı.
Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı Meclis kapısına kadar uğurladı.
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