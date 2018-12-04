Son dakika: Demirtaş ve Önder’in cezası onandı
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi’nce onandı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı. Bu kararla iki isim hakkında verilen cezalar kesinleşti.
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