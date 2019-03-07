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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA
07.03.2019 - 06:55, Son Güncelleme:

Son dakika: Dehşet gecesi! İstanbul'da katliam: 5 kişiyi öldürdü

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İstanbul güne katliamla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye ağır yaralayarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı şahıs da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ölü sayısı 5'e yükseldi. 16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece katliam yaptı.

Şinasi Gürkan, ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alihan Tiz de hastanede hayatını kaybetti.

AVCILAR'DA DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kaçtı
Olayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mühendis Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİS EVE GİRDİĞİNDE 2 OĞLUNUN CESEDİ İLE KARŞILAŞTI

Polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evine Özel Harekat Timleri ile baskın yaptı. İçeri giren polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın öz çocukları Göksal Gürkan(21) ile Gökmen Gürkan(16)'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Göksal Gürkan'ın asker olduğu ve izne geldiği öğrenildi.

POLİS KATİL ZANLISININ YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPTI

Şinasi Gürkan'ın 5 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından yakalanması için İstanbul genelinde gidebileceği adreslere operasyonlar düzenlendi. Esenyurt'ta bir adrese yapılan baskını Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel bizzat kendi yönetti. Yapılan operasyonda polis ekiplerinin ellerinin sürekli tetikte olması gözlerden kaçmadı.

İLK İFADESİNDE EŞİNE SAHİP ÇIKILMADIĞINI SÖYLEDİ

Şinasi Gürkan'ın kullandığı otomobilin tespit edilmesi üzerine polis peşine takıldı. Şişli'ye kadar kaçan Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak saat 01.30 sıralarında polis ekipleri, Gürkan'ı Şişli'de yakaladı.

Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın cezaevindeyken kendisinden boşanan eşinin de yaklaşık iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Gürkan'ın ilk ifadesinde cezaevindeyken eşine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi

GÖKMEN'İN SOSYAL MEDYA HESABINDA BABASIYLA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

16 yaşındaki Gökmen Gürkan'ın sosyal medya hesabında, babası ile çekilmiş videoları ortaya çıktı. Videoda, Şinasi Gürkan'ın otomobili kullanırken çalan müziğe Gökmen'in eşlik ettiği görülüyor.

 

 

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